Salerno, ruba pezzi di auto: arrestato ladro seriale E' stato beccato di notte, mentre cercava di mettere a segno l'ennesimo colpo

E' stato beccato di notte, mentre cercava di mettere a segno l'ennesimo colpo. In manette il 36enne di di Sant’Antimo A.F. autore, secondo le forze dell'ordine, di 9 recenti furti, avvenuti sempre a Salerno, di parti di ricambio di auto, di cui quattro solo a maggio. Il ladro seriale, più volte ripreso dalle immagini di videosorveglianza, non era stato ancora riconosciuto ed identificato fino all'arresto di stanotte.

Poco dopo le 4, una volante della Questura ha notato l'uomo, a piedi, mentre si allontava in una traversa nei pressi di piazza Montpellier, mentre trasportava degli oggetti voluminosi. L’uomo ha provato a far perdere le proprie tracce, salendo a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze, ma è stato fermato dalle Volanti. Gli Agenti lo hanno quindi riconosciuto e bloccato.

Poco dopo è stata anche trovata della refurtiva appena trafugata sul marciapiede, pronta per essere caricata in auto. Tra gli oggetti smontati una coppia di fanali anteriori, appartenenti ad un Mini-Suv.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno anche trovato gli utensili che sarebbero stati usati per mettere a segno i furti: una chiave a cricchetto con prolunga a snodo e bussola esagonale, chiavi stellate ed altri attrezzi per poter asportare le parti di ricambio. L'uomo è stato arrestato, a suo carico sono anche emersi precedenti penali e di polizia per reati analoghi. Si trova ora ai domiciliari.