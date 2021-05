Salernitano al setaccio: controllate oltre 7mila persone Presidiati i luoghi della "movida": multati in 32 perchè senza mascherina

Movida sicura nel Salernitano, al setaccio i comuni della provincia. Nel corso dell'ultima settimana sono state controttate 7129, 4563 veicoli e 1020 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche 32 cittadini sono stati sanzionati per mancato uso della mascherina e 5 titolari di esercizi commerciali sono stati multati per mancato rispetto della normativa anticovid. Per tre attività è scattata anche la chiusura.

In particolare, tra le sanzioni elevate, ben 32 hanno riguardato le persone che non rispettavano l’obbligo di indossare mascherina. Nel capoluogo, invece, particolare attenzione è stata riservata alla vigilanza sul Lungomare Trieste, presidiato l’arenile di Santa Teresa, più volte scenario di violente liti e risse, nonché nel Quartiere Zevi, Piazza Gloriosi. Conrolli su tutte le arterie cittadine.

"I servizi di ordine pubblico, volti alla tutela della sicurezza della “movida” e della giornata domenicale, continueranno anche oggi con particolare intensificazione anche in serata." Sottolineando dalla Questura.