Salerno: incendio nei pressi del cimitero Paura a Brignano, a dare l'allarme i residenti

Paura nel primo pomeriggio di oggi per un vasto incendio sviluppatosi a Brignano, in un'area incolta a ridosso del cimitero cittadino. In allarme i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco, preoccupati dall'avanzare dal possibile avanzare delle fiamme verso le abitazioni.

I caschi rossi sono così intervenuti sul posto con due squadre che stanno procedendo allo spegnimento delle fuoco e alla messa in sicurezza dell'area. Molta apprensione ma la situazione è ritornata sotto controllo.