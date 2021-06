Incendio in appartamento, ustionata e ricoverata in ospedale una persona Paura a Castel San Giorgio: forse all'origine del rogo una sigaretta

Momenti di paura questo pomeriggio a Castel San Giorgio, dove un appartamento ha preso fuoco. L'incendio è avvenuto in Via Palmiro Togliatti. Ustionata la persona che si trovava all'interno, trasportata in ospedale.

I medici del "Fucito" di Mercato San Severino hanno però fatto sapere che non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo.

Sul posto anche i carabinieri e gli agenti del comando sangiorgese di polizia municipale. Si indaga per capire cosa abbia scatenato l'incendio: a quanto pare, tutto sarebbe partito da una sigaretta.