Choc nell'Agro: trovato senza vita Seid Visin, ex talento del Milan Nel 2016 militò anche nel settore giovanile del Benevento. «Talento enorme dal cuore fragile»

Il mondo del calcio è sotto choc per la scomparsa di Seid Visin, ragazzo prodigio trovato senza vita nella sua abitazione di Nocera Inferiore. Aveva 20 anni. Adottato da una famiglia di Nocera Inferiore, l'etiope aveva dimostrato di avere un grande talento già ai tempi della scuola calcio Azzurri di Torre Annunziata. Qualità che richiamarono l’attenzione di numerosi club professionistici, tra cui il Milan che nel 2014 decise di scommettere su Visin. Durante l’esperienza a Milanello il giovane fu anche compagno di stanza del portiere Gianluigi Donnarumma.

Ma dopo qualche anno la malinconia prese il sopravvento e Seid scelse di avvinarsi a casa, trasferendosi al Benevento Calcio nell’estate 2016, dove militò nel settore giovanile. Un’avventura interrotta dopo sei mesi e seguita dalla decisione di fermarsi per riprendere gli studi. Nella città dell’Agro Nocerino Sarnese, però, Visin aveva deciso d’indossare nuovamente le scarpette e di divertirsi con l’Atletico Vitalica, squadra locale di calcio a 5 che adesso ne piange la scomparsa.

«È con questo pensiero del nostro dirigente Antonio Francese che salutiamo il nostro Seid. Il presidente Nello Gaito, i componenti della società, lo staff tecnico ed i calcettisti abbracciano la famiglia e dicono “ciao” al giovane talento: "Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del "tu" alla palla restano impressi nella nostra mente. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la refrattarietà a vedere il calcio come fonte di guadagno. Decubertiano nell'animo, hai fatto della partecipazione l'unica vera vittoria ricercata e la compagnia l'unico compenso di cui avevi bisogno. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio. La bandiera dell'Atletico Vitalica oggi, più che mai, è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo, se non torna indietro, sappiamo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta. A-DIO Seid, talento enorme dal cuore fragile".