Salerno: furto nel caseificio "Latte e Sale" a Pastena In azione un uomo in bicicletta. Sul caso indaga la polizia

Paura alle prime luci dell'alba, intorno alle 4.30 del mattino, per un furto messo a segno in via Posidonia, a Salerno, in un'attività commerciale del popoloso quartiere di Pastena. Un uomo, arrivato sul posto in sella alla sua bicicletta, ha distrutto la porta in vetro antisfondamento del caseificio “Latte e Sale” . Riuscito così ad introdursi all’interno del locale ha portato via l’intero cassetto del registratore di cassa per poi fuggire via indisturbato a bordo del mezzo a due ruote.

Ad assistere suo malgrado alla scena proprio il mastro casaro arrivato al locale per iniziare la sua giornata di lavoro. L'uomo, stava parcheggiando l'auto, quando ha udito il frastuono provocato dalla rottura della vetrina, in un primo momento aveva pensato ad un incidente. Intervenuto all'interno per controllare cosa stesse accadendo si è reso invece conto della presenza di qualcuno che però è riuscito a scappare. Ha così dato l'allarme. Del caso si sta ora occupando la polizia di Salerno, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Gli agenti hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza riprese dalle telecamere della zona. Quella del caseificio era però fuori servizio. Ora è caccia al malvivente fuggito via in bicicletta. Magro il bottino ma ingenti i danni alla struttura di vetro, sopratutto per i disagi causati dai tempi di attesa per le riparazioni che inevitabilmente creeranno per diversi giorni problemi anche alle vendite.

Sconfortato il proprietario dell'attività che chiede alle autorità maggiori controlli, sopratutto in orario notturno. Nel salernitano nelle ultime settimane si stanno moltiplicando i casi simili, solo pochi giorni era stato preso di mira un negozio d'abbigliamento nei pressi del centro commerciale Maximall a Pontecagnano Faiano, in questo caso il colpo era stato messo a segno addirittura in pieno giorno con i clienti all'interno.