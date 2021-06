Escalation di furti a Salerno: due nuovi colpi in centro città Nel mirino dei ladri il caffè Trentuno e gelateria Giallo Limone: vetrine sfondate e casse prelevate

Ancora furti a Salerno. Un nuovo raid, alle prime luci dell'alba, in pieno centro città. Nel mirino dei ladri, questa volta, sono finite due attività situate nella traversa di via Papio, a pochi passi dal corso centrale, il caffè Trentuno e la gelateria pasticceria Giallo Limone. Il modus operandi è sempre lo stesso: dopo aver sfondato le vetrine d'ingresso, le immagini delle telecamere di video sorveglianza, catturano una persona che, con il volto nascosto da un casco, penetra all'interno delle attività e sottrae le casse.

Misero bottino - poche centinaia di euro sottolineano i titolari - per danni ingenti. "E' più il danno materiale che la cifra sottratta" Dichiara, infatti, il gestore del caffè.

Meno di due mesi fa la gelateria Giallo Limone era già finita nel mirino di due malviventi che, ripresi anche questa volta dalla telecamera di video sorveglianza, avevano tentato di scassinare l'attività. Torna, dunque, l'appello dei titolari che chiedono alle forze dell'ordine un capillare controllo e tutela della zona, anche e soprattutto di notte.

Si tratta di una vera e propria escalation di casi nel capoluogo in cui, negli ultimi giorni, continui e ripetuti colpi sono stati denunciati dalle attività di diverse zone della città. Anche a Torrione, ieri, presso il caseificio Latte e Sale, un ladro si è introdotto dopo aver sfondato il vetro, portando via la cassa. Sempre in zona e sempre con lo stesso modus operandi altri furti sono stati segnalati nel corso del fine settimana anche alla pizzeria Gibù, ad un negozio di detersivi davanti al mercato e al Bar Caffeina. Spetterà ora alle forze dell'ordine accertare se si tratti della stessa "banda" e individuare i responsabili.