Salerno, paura in piazza XXIV Maggio: furgone si schianta contro pensilina Fortunatamente non si registrano feriti

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di martedì 8 giugno, nella centralissima piazza XXIV Maggio di Salerno. Il conducente di furgone di una ditta di consegne ha perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare contro una pensilina. Il mezzo, secondo quanto descritto da alcuni testimoni, era parcheggiato in via Francesco Paolo Volpe quando, per cause ancora da accertare, ha travolto prima un'automobile per poi schiantarsi contro la pensilina degli autobus situata in piazza. Fortunatamente, non si registrano feriti. Ingenti invece i danni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.