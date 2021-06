Ladri scatenati a Salerno, ancora un colpo in centro città Nel mirino dei malviventi è finito anche il locale "Madegra". Si indaga

Non c'è pace per i locali di Salerno, nella notte tra martedì e mercoledì ancora un colpo è stato messo a segno in pieno centro città. Il decimo, nel giro di pochi giorni. Nel mirino dei malviventi è finito il noto Coffè & Food “Madegra” situato nella centralissima Piazza della Concordia. Uno stesso modus operandi che si ripete: ignoti hanno sfondato la vetrina del locale e, una volta all'interno, hanno rubato la cassa con poche decine di euro.

L'ennesimo colpo dal misero bottino e con danni materiali ingenti. Anche su questo episodio sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine che hanno sequestrato i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire all'identità dei ladri. Un'escalation di furti che preoccupa i gestori, solo pochi giorni fa nel mirino dei malviventi erano finite anche altre due attività in via Papio, a pochi passi al corso principale, la gelateria Giallo Limone e il bar Trentuno. Analoghi furti si sono registrati anche a Torrione in diversi negozi, pizzerie e locali.