Fugge all’alt ad un posto di controllo: arrestato 21enne Inseguimento con i carabinieri, feriti due militari

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il 21enne E.A. di Pontecagnano Faiano, già noto alle forze dell'ordine. Durante un posto di controllo su Lungomare Marconi, i militari hanno intimato l’alt ad una Fiat 500 che procedeva a forte velocità. L’auto ha prima fatto cenno di fermarsi, per poi accelerare velocemente verso uno dei carabinieri che è riuscito con un balzo ad evitare di essere investito. Ne è nato un inseguimento con due vetture, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto fuggitiva con una manovra a tenaglia su Via Leucosia.

Il conducente a quel punto è sceso dall’auto fingendo di volersi fermare, per poi strattonare uno dei militari e quindi fuggire a piedi di corsa, lanciando un oggetto a terra; il passeggero invece si è fermato nella vettura, collaborando. Inseguito nuovamente il fuggiasco è stato bloccato nelle vicinanze del Comando Provinciale, con molta fatica poiché continuava a dimenarsi e a scalciare verso i carabinieri, tanto da richiedere l’ammanettamento. Trovato anche dai militari l’oggetto lanciato dal ragazzo, un coltello a serramanico. I due carabinieri che lo hanno bloccato sono ricorsi a cure mediche con prognosi di 10 giorni ciascuno per contusioni ed escoriazioni varie; è stato poi richiesto intervento 118 anche per il fuggitivo, in stato di agitazione, che ha però rifiutato il trasporto in ospedale per altri accertamenti. Il 21enne è stato anche denunciato per porto abusivo di coltello e multato per guida con patente sospesa, mancato utilizzo del dpi e violazione del coprifuoco.