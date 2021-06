Scarico irregolare in una fabbrica di Angri: due denunce Sequestrato lo scarico illecito

Controlli ambientali in provincia di Salerno. Nel mirino dei carabinieri forestale di Cava de' Tirreni l'area del bacino del fiume Sarno. Militari in azione per verificare la regolarità degli scarichi e prevenire e ridurre gli inquinamenti sul corso d’acqua.

Sotto la lente d'ingrandimento è finito uno stabilimento industriale di lavorazione e commercio di banda stagnata ed imballaggi e di etichettatura di manufatti in carpenteria metallica sito nella zona P.I.P del comune di Angri. Dagli accertamenti condotti nell’opificio, che hanno visto impegnati i militari e tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, sono state riscontrate delle irregolarità di carattere ambientale.

In particolare, è stata ispezionata la rete di scarico dei reflui prodotti dalla fabbrica. I controlli hanno fatto emergere delle irregolarità su uno specifico punto di emissione che costituisce uno scarico di reflui industriali non autorizzato recapitante in pubblica fognatura.

Sono quindi scattati i sigilli per lo scarito illecito. I militari hanno così interroto lo scarico dei reflui e ganno denunciato all'Autorità giudiziaria i responsabili della ditta.