Follia in centro, picchia la fidanzata: lo ammanettano a un palo La giovane minorenne soccorsa dai sanitari del 118

Momenti di follia in pieno centro a Salerno nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo maggiorenne, di origini venezuelane, già noto alle forze dell'ordine è stato ammanettato ad un semaforo dopo aver aggredito la sua fidanzata, ancora minorenne.

Tutto è successo davanti agli occhi esterrefatti di decine di persone che si trovavano su via Roma, all’altezza dell’incrocio con corso Garibaldi nei pressi dell’ufficio delle Poste Centrali. A dare l'allarme è stato però un autista di un bus che era in transito ed ha assistito alla scena, decidendo così di allertare le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale, si sono fermati anche due agenti di polizia che si trovavano a passare sul posto. E' stato necessario immobilizzare l'uomo ammanettandolo proprio perchè preso da un momento di pura pazzia e aggressività.

La ragazza sarebbe picchiata e spintonata perchè ritenuta colpevole di trovarsi in compagnia di un altro giovane in un bar. Un presunto tradimento che ha scatenato la violenza. Su via Roma sono intervenute anche due ambulanze, pare comunque che la ragazza non abbia riportato ferite, solo un grande choc per quanto accadutole. Intanto il traffico è andato in tilt e tanta gente, sopratutto giovanissimi, forse amici della coppia, si è riversata in strada.

La municipale ha dovuto occuparsi anche della viabilità, rallentata dal caos che si è creato in centro. Fa discutere l'ennesima aggressione ai danni di una donna, soprattutto perché così giovane. Toccherà ora ai carabinieri di Salerno ricostruire la dinamica di quanto accaduto in un pomeriggio di orinaria follia in città. L'aggressore è stato portato via dai militari. La giovane, che pare non sia residente a Salerno, è rimasta diverso tempo in ambulanza in compagnia dei sanitari sul luogo dell'aggressione ad aspettare i familiari per poter tornare a casa propria.

In merito all'accaduto si è espresso anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: "Ha picchiato la compagna in strada, in pieno centro cittadino ma è stato subito bloccato dalla Polizia municipale, intervenuta immediatamente. A loro va il mio plauso per il lavoro svolto e un ringraziamento anche a quei passanti che, senza paura, hanno aiutato gli agenti a riportare l'ordine. L'uomo domani sarà processato per direttissima. Insieme al vicesindaco Mimmo De Maio ci siamo recati al comando della Polizia Municipale per seguire la vicenda che vede coinvolta questa giovane, peraltro minorenne, residente in provincia di Salerno. Abbiamo anche voluto informarci sulle condizioni dei due agenti che hanno riportato alcune contusioni al momento dell'intervento. Un ringraziamento anche ai Carabinieri sopraggiunti poco dopo e alla Polizia."