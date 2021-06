Minorenne senza patente provoca incidente: polizia denuncia un 17enne Segnalato in procura anche il papà, che inizialmente si era assunto le responsabilità del sinistro

Alla guida senza patente, perché minorenne, provoca un incidente e si allontana ma viene individuato e denunciato dalla polizia. E' quanto accaduto a Salerno in Via Roma, a seguito dell'impatto tra una Lancia Musa, una Volkswagen Polo e una Fiat Punto. A provocare il sinistro proprio la Musa, che a quanto pare stava percorrendo la centralissima strada a forte felocità sull'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Stando alla ricostruzione degli agenti, il conducente si sarebbe allontanato. Successivamente, un 49enne si è presentato in commissariato, riferendo di essere la persona che aveva causato l'incidente e di essersi allontanato per tornare a casa con l'intento di prendere i documenti del veicoli. Versione che però non ha convinto i poliziotti, che hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

Da lì sarebbe emerso con chiarezza che alla guida della Musa c'era il figlio dell'uomo, un 17enne sprovvisto di patente. Entrambi sono stati denunciati. Il minorenne per guida senza patente, l'uomo per falso. Contestate, inoltre, numerose violazioni al codice della strada.