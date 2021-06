Salerno, trovati in possesso di hashish: denunciati due giovani L'intervento dei carabinieri nella zona del molo Masuccio Salernitano

Due giovani originari del Gambia sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno trovati in possesso di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato effettuato ieri pomeriggio dai militari della Sezione Radiomobile, nell'ambito dei servizi rafforzati di controllo del territorio durante i weekend. Il 27enne ed il 18ennem entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono stati denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri motoclisti, dopo averli fermati nella zona del molo Masuccio Salernitano, li hanno controllati ed a seguito di perquisizione personale sono stati trovati e sequestrati 27 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronti per essere ceduti.