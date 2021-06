Travolto in autostrada: Tommaso Pirozzi muore a 33 anni Sequestrate le vetture coinvolte. Il giovane era rimasto in panne con l'auto

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 33enne avvocato di Pompei, originario di Torre Annunziata Tommaso Pirozzi. Il giovane sarebbe morto sul colpo infatti investito da un'auto in transito nel tentativo forse di chiedere aiuto dopo che la sua vettura improvvisamente si era fermata in strada.

Un destino beffardo che ha tolto la vita al professionista nella notte sull'autostrada A2 Salerno - Reggio Calabria, poco distante dall'uscita di San Mango Pimeonte, in direzione Reggio Calabria. Stando alle prime ricostruzioni della tragedia, il giovane sarebbe colpito anche da una terza vettura che non sarebbe riuscita ad evitarlo. Ora le auto sono tutte sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria anche se ci sono pochi dubbi su quanto accaduto. Pare si tratti infatti solo di una drammatica fatalità.

Forse la scarsa visibilità ha impedito agli automobilisti di passaggio di evitare l'impatto fatale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per coordinare le indagini. Sentiti anche gli auomobilisti che hanno assistito allo schianto.

Bloccato per diverso tempo per i rilievi il tratto autostradale, al lavoro sul luogo del sinistro anche il personale dell'Anas che ha provveduto prima a mettere in sicurezza la zona e poi a ripristinare la circolazione. La salma del 33enne si trova ora nell'obitorio dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Le ferite riportate dal 33enne non gli hanno purtroppo lasciato scampo, troppo gravi i traumi causati dall'investimento. Dolore e lacrime, sotto choc familiari e amici, distrutti da una così inaspettata e grave perdita. Anche la comunità di Pompei piange la morte del giovane avvocato deceduto nel tragico incidente stradale.