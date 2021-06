Eboli: treno in corsa travolge e uccide 30 capre Pare che il gregge pascolasse incustodito. Disagi e ritardi alla circolazione ferroviaria

Il gregge stava pascolando probabilmente incustodito, finendo troppo vicino ai binari. Circa trenta capre sono morte perché travolte in pieno da un treno di passaggio nei pressi della stazione di Eboli, nel salernitano, lungo la linea ferroviaria Salerno-Taranto, alle spalle del cimitero. Il conducente non avrebbe infatti fatto in tempo a fermare il convoglio.

Violentissimo l’impatto che non ha lasciato scampo agli animali. L'incidente ha causato inoltre anche rallentamenti alla circolazione ferroviaria per circa un paio d'ore. Lunghe le operazioni per mettere in sicurezza l'area e liberare i binari dalle carcasse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria di Battipaglia e i vigili urbani. Il proprietario delle capre sarebbe stato multato.