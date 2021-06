Tragedia nella notte: 46enne cade in un dirupo con l'auto e muore E' successo nel comune cilentano di Serramezzana

Tragedia nella notte nel comune cilentano di Serramezzana. Un uomo di 46 anni è precipitato con l’auto in un dirupo ed è morto. A perdere la vita Giovanni Di Paola, residente nel piccolo comune salernitano. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione dell'incidente pare che il 46enne, che era alla guida della sua Fiat 600, sia finito improvvisamente fuori strada, cadendo in un dirupo lungo la strada provinciale in località Torre dei Cesari.

Un volo di ben 150 metri che non gli ha lasciato alcuno scampo. A dare l'allarme dei residenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, invano hanno tentato di rianimare il 46enne, troppo gravi però le ferite riportate nel violento impatto. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno permesso il recupero della vettura e di estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto e i carabinieri.

Toccherà ora ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto. All'origine del dramma potrebbe esserci un colpo di sonno, un errore dovuto a una distrazione che si sarebbe rilevata fatale. Sotto choc gli abitanti del comune cilentano dove viveva il 46enne, un'intera comunità a lutto.