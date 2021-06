Serramezzana: lutto cittadino per la morte del 46enne precipitano in un burrone La comunità cilentana piange un suo concittadino

Il sindaco di Serramezzana, Anna Acquaviva, ha proclamato il lutto cittadino in seguito alla morte di Giovanni Di Paola, il 46enne he ha perso la vita questa notte in un tragico incidente stradale.

L'uomo è precipitato con la sua auto, per cause ancora non chiare, in un dirupo per circa 150 metri. Per lui inutili i soccorsi, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Il 46enne falegname viveva nella frazione San Teodoro, era conosciuto e stimato da tutti nel piccolo comune cilentano.