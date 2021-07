Fatale schianto sull'A1: giovane donna salernitana perde la vita La 32enne si è scontrata contro un tir nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano

Fatale schianto, ieri sera, sull'autostrada A1. Per cause ancora in corso di accertamento, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione nord, nel territorio di Castrocielo, un'utilitaria si è scontrata contro un tir. A bordo dell'autovettura una giovane donna salernitana, di 32 anni. L'impatto è stato fatale, la ragazza è morta sul colpo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che la macchina è finita sotto al mezzo pesante, rimanendo fortemente danneggiata. Sotto shock l'intera comunità dove la giovane era molto conosciuta. Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Frosinone per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l'area. Spetterà ora alle forze dell'ordine chiarire la dinamica dell'incidente. Tanto dolore.

Un altro lutto per la provincia di Salerno, ancora vivo il dolore per la perdita dello chef Mario Zingone, il 36enne deceduto nello scontro tra un’automobile e una motocicletta a Sant’Egidio del Monte Albino.

IN AGGIORNAMENTO