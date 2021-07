Auto contro tir, tragico incidente sull'A1: Chiara muore a 32 anni L'arte la sua grande passione: "Con le spalle coperte dal mio Coro Armonia posso fare tutto"

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente, avvenuto ieri sera, in cui Chiara Pepe, 32enne originaria di Battipaglia, ha perso la vita. L’impatto si è verificato lungo l’A1, nel territorio di Castrocielo. L’utilitaria a bordo della quale viaggia la ragazza, da sola, si è scontrata violentemente contro un tir. Inutili i soccorsi, lo schianto è stato così tanto forte da sbalzarla fuori dall’abitacolo. Chiara è morta sul colpo.

Trentadue anni e arte nelle vene. Dopo anni di studio, la ragazza era diventata un’affermata make up Artist e fotografa. Grazie alla sua grande bravura era anche stata chiamata per lavorare per importati fiction come “L’Amica geniale” e “Mina Settembre”. Tra le sue tante passioni il teatro ed il canto, un amore che condivideva anche con il padre, direttore del Coro Armonia, di cui la giovane faceva parte. Proprio ieri l’ultimo messaggio condiviso via social che testimonia questo suo amore: “Io per lavoro sto dietro le quinte, guardo e controllo che tutto funzioni visivamente sullo schermo. Ma quando mi trovo dall'altra parte dello stage, con le spalle coperte dal mio Coro armonia posso fare tutto.”

Tanti i messaggi di dolore che continuano ad arrivare, la provincia di Salerno piange ancora una, l’ennesima, giovane vita spezzata all’improvviso e troppo presto.