Schianto sulla Pedemontana, 38enne muore mentre torna da lavoro Alessandro Falcione, 38 anni, lavorava in un'attività di ristorazione al porto

Sembra non avere fine la strage sulle strade salernitane. Nel pomeriggio Alessandro Falcione, pizzaiolo 38enne di Omignano, è morto in seguito ad un incidente avvenuto sulla Pedemontana tra Omignano e Casal Velino.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato fatale lo scontro frontale con un'auto che sopraggiungeva dall'altra corsia. Coinvolto nel sinistro anche un altro veicolo. Inutili purtroppo i soccorsi del 118: il giovane è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove però è giunto già privo di vita. Alessandro, dipendente di un'attività al porto di Casal Velino, stava rientrando da lavoro.

Illesa, invece, la donna alla guida dell'auto, una Lancia Ypsilon, così come il conducente dell'altra vettura, un'Alfa Romeo 147. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia: già in passato la Pedemontana era stata teatro di incidenti molto gravi come quello avvenuto nel pomeriggio.