Incidente a Capo d'Orso: auto con a bordo una coppia si ribalta I due fidanzati avevano trascorso una serata a Positano

Rocambolesco incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la SS163 Amalfitana, in località Capo d’Orso, Maiori. Un’automobile, per motivi ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltata. Momenti di panico per i due fidanzati a bordo che erano di ritorno da una serata a Positano. La coppia non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.