Furti in casa, usura, estorsioni: sgominata la banda Eseguita dai carabinieri l'ordinanza cautelare a Mercato San Severino e Montoro, nei guai 6 persone

Furti nelle abitazioni, usura, ricettazione, porto abusivo di armi, sgominata una banda. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza cautelare personale a Mercato San Severino e Montoro, emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento della richiesta della procura di Nocera Inferiore, nei confronti di sei persone, di cui tre in carcere, uno agli arresti domiciliari e due con divieto di dimora nella provincia di Salerno. Il provvedimento è arrivato in seguito a indagini di controllo e pedinamenti messe a segno nel 2019 da parte della compagnia dei carabinieri di Mercato San Severino.

Scoperchiato un gruppo criminale che avrebbe messo a segno numerosi furti nelle case, in un'occasione approfittando che la famiglia in questione si trovasse al funerale di un proprio parente. La banda avrebbe poi utilizzato ricettatori di fiducia, collegati ad attività commerciali, ai quali veniva consegnato l'oro rubato e in un'occasione anche una pistola di grosso calibro, sottratta nel comune di Montoro. Gli indagati si sarebbero resi responsabili anche di diversi episodi di estorsioni, picchiando le proprie vittime. Tassi di usura che in alcuni casi raggiungevano anche il 400% sulla somma prestata. Diverse vittime, proprio per paura di ritorsioni, non hanno sporto denuncia.