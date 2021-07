Incidente sul lavoro in Costiera Amalfitana: sequestrata l'autogru Il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Indagini in corso di carabinieri e Spisal

È stata sottoposta a sequestro l’autogru coinvolta nell’incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio lungo la strada statale 163 Amalfitana, tra Maiori e Minori. Il mezzo, che si è improvvisamente ribaltato provocando il ferimento di due operai, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il sequestro, disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del capitano Umberto D’Angelantonio. I militari hanno informato dell’accaduto anche il personale dello Spisal dell’Asl di Salerno a cui spetterà il compito di verificare se siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La ditta, da quanto si apprende, era impegnata in un lavoro di manutenzione della carreggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’autogru si è ribaltata.

Nell’incidente sono rimasti feriti due operai di 40 e 43 anni. Ad avere la peggio è stato quello che stava operando sul carrello che è stato scaraventato sulla scogliera sottostante, precipitando da un'altezza di diversi metri. Soccorso da un’eliambulanza è stato trasportato d’urgenza al Ruggi dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni, in ogni caso, sono apparse da subito serie. Lievemente ferito l’altro operaio che si trovava all'interno del mezzo: l’uomo, coinvolto dal ribaltamento del mezzo, è stato soccorso via terra e trasportato nel vicino ospedale di Castiglione di Ravello dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Le operazioni di ripristino della carreggiata sono proseguite fino a tarda ora: è servito l’intervento di una gru per riequilibrare la gru anche se la strada, chiusa nel pomeriggio, non è stata ancora riaperta.