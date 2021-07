Due cani bagnino salvano quindicenne nelle acque di Palinuro Sono Igor e Luna i due labrador eroi

Eccezionale salvataggio, ieri pomeriggio, nelle acque del Cilento. Intorno alle 17, una ragazza di 15 anni, mentre stava facendo il bagno con alcune amiche nelle acque di Palinuro, nel comune di Centola, a causa del mare agitato e della forte corrente, è stata trascinata al largo e non riusciva più a raggiungere la riva. E' stato immediatamente lanciato l'allarme e sono così scattati i soccorsi. A salvarla ci hanno pensato i due ladrador eroi della SICS - Scuola Italiana Cani Salvataggio Centro-meridionale, Igor e Luna, che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di Palinuro. I due cani bagnino, come documentato da un video realizzato da uno dei presenti e ricondiviso dai canali social della scuola, si sono lanciati in mare ed insieme al baywatch, hanno raggiunto la ragazza, di nome Ilenia, per poi nuotare controcorrente riportandola a terra, tra gli applausi dei tanti presenti. Ancora una volta gli amici a quattro zampe offrono un prezioso aiuto ai tanti bagnini. Sono sei le unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio che stanno operando, in questi giorni, sulle coste di Palinuro.