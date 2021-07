Albanella, scoperte due piantagioni da 110 chili di cannabis indica Il valore economico stimato dello stupefacente è di circa 70.000 euro

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Agropoli e della Stazione carabinieri di Matinella hanno tratto in arresto tre persone, tutte incensurate, per coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari hanno scoperto due piantagioni differenti di cannabis indica per un totale di 70 piante ed un peso complessivo di 110 chili. Entrambe le piantagioni erano state realizzate in località Matinella nel comune di Albanella. L’operazione ha consentito di dare una forte risposta al territorio cilentano in termini di contrasto alla droga, sequestrando un ingente quantitativo di sostanza stupefacente dal valore economico stimato di circa 70.000 euro.