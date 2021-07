Raggira un anziano e gli porta via la pensione: arrestata 31enne La donna si era introdotta in casa con una scusa

E' riuscita ad introdursi in casa con una scusa e ha portato via la pensione di un anziano, arrestata 31enne. In azione la stazione carabinieri di Montecorvino Rovella. Ieri, intorno all’ora di pranzo, a seguito di una chiamata ricevuta da parte di residente di via Aldo Moro, che in lacrime al telefono ha denunciato il furto dell’intera pensione da parte di una giovane donna, i militari hanno dato il via alle indagini.

Il pensionato si è reso conto immediatamente di essere stato ingannato e ha così descritto con precisione la giovane ai carabinieri. La donna è stata individuata dai militari dell’Arma mentre stava aspettando di prendere un pullman. La 31enne, con precedenti reati contro il patrimonio, residente ad Eboli ma domiciliata ad Olevano sul Tusciano è stata arrestata, addosso aveva 380 euro, restituiti alla vittima.