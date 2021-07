Drammatico incidente sulla Bussentina: centauro perde il braccio L'impatto nei pressi dello svincolo di Torre Orsaia. Richiesto l'intervento dell'eliambulanza

Violento incidente questa mattina lungo la Bussentina, nei pressi dello svincolo di Torre Orsaia. Un terribile impatto si è verificato intorno le undici tra un'auto e una moto. Alla guida dei due mezzi due uomini originari di Polla. Ad avere la peggio è stato il centauto, di 26 anni, che, a seguito del drammatico scontro, ha perso il braccio destro. L'arto è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118. Viste le gravi condizioni del motociclista è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto a trasportare l'uomo in ospedale.

Sul posto anche la Polstrada, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e il personale Anas per la gestione dell'evento e i rilievi del caso. e per consentire il ripristino della viabilità. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica del sinistro. Notevoli disagi alla circolazione che era stata temporaneamente interdetta, in entrambe le direzioni, all’altezza di Morigerati, ora riaperta al traffico.