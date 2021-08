Paura ad Agropoli: vasto incendio, sul posto anche il sindaco Alcuni residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni

Paura nella serata di ieri ad Agropoli, in località Marrota e Moio Alto. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Adamo Coppola, che ha aggiornato la cittadinanza: "Siamo intervenuti per risolvere l’emergenza dell'incendio in corso su Marrota e Moio alto. Presenti sul posto: tre squadre dei Vigili del Fuoco, il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento), i Vigili urbani, la Protezione Civile di Agropoli, l’Agropoli Cilento Servizi con l’autobotte e la Comunità Montana con i propri mezzi.

La gravità dell’incendio è importante, vista la vastità delle zone, ma ci rassicura il supporto dei mezzi aerei che contribuiranno alla risoluzione. Abbiamo dato priorità al blocco dell'incendio nelle vicinanze delle abitazioni e, infatti, ci comunicano che la situazione, da questo punto di vista, è sotto controllo. In ogni caso si continuerà a monitorare la zona e gli sviluppi.

Un incoraggiamento agli operatori in campo. A loro va tutto il nostro sostegno!" ha concluso la fascia tricolore. Diversi residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni perchè lambite dalle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a spegnere i focolai.