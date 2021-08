Incendio ad Agropoli: "Fiamme domate, orgoglioso dei miei concittadini" "Agropoli ha un grande cuore ed è in momenti di difficoltà come questi che esplode inesorabile"

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, ma all'alba di ieri mattina il vasto incendio che ha divorato diverse frazioni di Agropoli è stato domato. Le zone maggiormente colpite sono state le aree di Marrota e Moio alto dove diversi ettari di vegetazioni sono andati in fiamme. Ora resta un territorio devastato e delle cause da accertare. Compito delle forze dell'ordine dare un volto ad eventuali colpevoli. Dopo l'inferno, arriva il messaggio di ringraziamento del sindaco Adamo Coppola, che ha seguito da vicino l'evolversi della situazione:

"Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la comunità di Agropoli tutti coloro che hanno collaborato alla risoluzione: innanzitutto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli e il loro capo distaccamento Angelo Picariello, la Polizia Municipale, la Protezione Civile di Agropoli, l'Agropoli Cilento Servizi.

In spregio del pericolo e in maniera instancabile hanno lavorato per evitare il peggio. E come non citare poi l'immensa solidarietà dei cittadini che si sono precipitati a dare una mano con mezzi propri per poter arginare i timori dei loro amici e conoscenti. Ha un grande cuore la nostra Agropoli ed è in momenti di difficoltà come questi che esplode inesorabile. Ho visto gli occhi della disperazione ma non nascondo di essermi emozionato poi nel vedere il sorriso sui volti di chi poche ore prima aveva pensato di perdere tutto. Sono orgoglioso dei miei concittadini e di tutti quelli che non si sono risparmiati per risolvere questa emergenza. A tutti voi grazie di cuore!" Le parole della fascia tricolore.