Ladri in azione a Sala Consilina: rubati in un'abitazione denaro e gioielli I malviventi hanno aperto la cassaforte con un flex. Si indaga

Ladri in azione a Sala Consilina. Malviventi hanno messo a segno un furto in un appartamento sito in via Mezzacapo. Sottratti denaro contante e gioielli custoditi all'interno di una cassaforte. I ladri hanno agito indisturbati e, dopo esser riusciuti ad aprire la porta di casa, grazie ad un flex sono riusciti a tagliare lo sportello della cassaforre e prelevare tutto ciò che era al suo interno. Una volta rientrati a casa l'amara scoperta dei proprietari dell'abitazione. Le vittime del furto hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Sala Consilina che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità dei malviventi.