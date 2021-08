Incidente nei campi con il trattore, 64enne perde una gamba E' stato elitrasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno

Drammatico incidente nei campi a Caggiano, un 64enne dipendente comunale, è rimasto gravemente ferito alla gamba che si è incastrata nelle lame del trattore mentre stava effettuando dei lavori in campi di sua proprietà. Sul posto in un primo momento è intervenuto un medico allertato dalla moglie del malcapitato al quale non è stato possibile salvare l’arto inferiore.

L'uomo, in gravi condizioni, è stato elitrasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.