Scoperte due serre illegali ad Albanella: sequestrati 34 chili di marijuana L'uomo è finito agli arresti domiciliari. L'attività è stata effettuata da carabinieri e vigili

I carabinieri della Stazione di Matinella (frazione del comune di Albanella) nel corso di un'attività congiunta con la Polizia Locale di Albanella, hanno tratto in arresto un uomo, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 73 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una carabina illegalmente detenuta e due serre rudimentali contenenti 102 piante di cannabis indica.

La sostanza stupefacente, dal peso complessivo di 34 chili, è stata sottoposta a sequestro insieme al restante materiale e sarà inviata al laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per le analisi di competenza. L'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. L'attività congiunta effettuata da carabinieri e polizia locale ha permesso di sequestrate un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che, con ogni probabilità, sarebbe finita sul mercato. Sono in corso indagini per ricostruire nello specifico l'intera vicenda.