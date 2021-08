Rissa tra minorenni: nei guai anche un 17enne di Giffoni Sei Casali Si allarga l'inchiesta della Procura per i Minorenni

I carabinieri della sezione operativa di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 17enne di Giffoni Sei Casali. Il provvedimento è scaturito dalle indagini relative alla maxi-rissa avvenuta lo scorso 22 aprile nella città dei Picentini e per la quale il 22 luglio erano già state disposte 11 misure cautelari (9 di collocamento in comunità e 2 di permanenza in casa) a carico di altrettanti minorenni.

Dai successivi accertamenti e dalle dichiarazioni rese da alcuni dei ragazzi coinvolti nell'inchiesta, i carabinieri sono riusciti a risalire al 17enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e che dispone la detenzione domiciliare. Il giovane, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, faceva parte del gruppo dei giffonesi al quale apparteneva anche la vittima. Durante la rissa, infatti, era rimasto ferito in maniera seria un 16enne che, secondo gli accertamenti medico-legali, ha riportato un indebolimento permanente del cervello. La misura eseguita conferma l'attenzione costante da parte della Procura per i Minorenni e degli investigatori che continuano a seguire la vicenda.