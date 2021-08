Incidente nella notte lungo la A2: coinvolto un pulmino con 9 persone a bordo Lo scontro tra Polla e Atena Lucana

Incidente nella notte lungo l'A2, tra Polla ed Atena Lucana. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone con 9 persone a bordo ed due automobili si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente di una delle due auto che ha riportato traumi più seri. Un’intera famiglia è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla insieme al passeggero di un’auto. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Sul posto la Polizia Stradale, l’Anas e il Soccorso Aci Global D’Amelio per i rilievi del caso e per il recupero dei veicoli incidentati. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.