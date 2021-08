Agropoli, maxi rissa tra parenti: 4 napoletani in ospedale Prima lo scontro verbale, poi le botte: sull'episodio indagano i carabinieri

Una vacanza in Cilento diventata improvviso terreno di scontro tra famiglie. Botte da orbi nella tarda serata di ieri in via Quintino Sella ad Agropoli: a scontrarsi due nuclei familiari originari della provincia di Napoli.

Prima le urla, poi le offese. E dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, con la violenza fisica: quattro le persone finite in ospedale con varie ferite riportate durante la rissa.

A notare la scena sono stati alcuni residenti della zona, che hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno riportato la calma e identificato i presenti. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto.