Ancora una rissa nella notte ad Agropoli: ferito un ragazzo E' il secondo episodio di violenza in 24 ore. Sul posto carabinieri e 118

Ancora risse ad Agropoli. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata del 16 agosto, che ha visto coinvolte due famiglie del napoletano in vacanza nella città cilentana - il video della rissa ha in poco tempo fatto il giro del web, scatenando l'indignazione di cittadini e non solo - ancora una lite in strada. Nella notte scorsa un nuovo episodio di violenza in pieno centro. L’episodio è accaduto intorno alle 5, in Corso Garibaldi. Protagonisti della rissa un gruppo di vacanzieri e delle persone del posto, tutti giovanissimi. Un giovane è finito in ospedale con ferite e contusioni, per fortuna lievi. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni residenti e i sanitari del 118 che si sono occupati di trasportare il ragazzo in ospedale. Si indaga.