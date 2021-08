Investita e uccisa mentre attraversa la strada: Vibonati piange Arianna La tragedia nel Milanese

Tragedia a Vittuone, nel Milanese. La cominità di Vibonati si stringe nel dolore per la morte della giovate Arianna Nicodemo, la ragazza di 28 anni investita ed uccisa da un'auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La tragedia si è consumata martedì sera, l'uomo alla guida dell'auto sarebbe stato trovato positivo all'alcol test. Lo schianto è avvenuto sotto gli occhi del fidanzato di Arianna, che l’accompagnava. Trasportata d'urgenza all'ospedale, la ragazza vigevanese, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare, è morta nella notte all'ospedale San Carlo di Milano. L'uomo rischia ora l'accusa di omicidio stradale. Arianna era una maestra d'asilo, figlia di un poliziotto in pensione originario di Vibonati e trasferitosi al nord per lavoro. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando, dolore per l'ennesima giovane vita spezzata.