Paura nel porto di Policastro Bussentino: imbarcazione in fiamme L'intervento dei vigili del fuoco

Momenti di tensione, questa mattina, nel porto turistico di Policastro Bussentino. Un'imbarcazione di circa 7 metri, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco. Tanta paura per i presenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che hanno provveduto a domare le fiamme. A causa delle ustioni riportate, una persona è stata trasferita all’ospedale "Immacolata" di Sapri dai sanitari del 118. Per sfuggire alle fiamme si sarebbe gettata in acqua. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera di Palinuro.