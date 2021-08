Fisciano, scoperta una piantagione con oltre 500 chili di marijuana Sequestrato anche 1.2 chili già essiccato, arrestati due coniugi

I carabinieri del Comando provinciale di Salerno questa mattina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due coniugi residenti nel comune di Fisciano. I due sono ritenuti responsabili di produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione Carabinieri di Fisciano nel corso di una perquisizione d’iniziativa, operata nelle adiacenze dell’abitazione degli arrestati, hanno rinvenuto circa 250 piante di marijuana del peso complessivo di oltre 500 chili. Inoltre, in un casolare, adibito a “Green Box”, è stato rinvenuto 1,2 chili di stupefacente già essiccato e pronto per essere commercializzato. La piantagione era munita di videosorveglianza collegata con l’abitazione degli stessi coniugi. Durante l’operazione sono stati sequestrati vari bilancini di precisione, tappetini riscaldanti e lampade alogene utilizzate per l’essicazione dello stupefacente. I coniugi R.B. di 75 anni e P.M. di 55 anni sono stati tradotti presso la loro abitazione, in regime di arresti domiciliari, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, Angelo Rubano. Sono in corso accertamenti volti a stabilire le modalità di commercializzazione e spaccio della sostanza.