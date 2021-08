Tragedia a Montesano sulla Marcellana: 85enne cade dalla scala e muore Trovato dopo 24 ore nella sua abitazione

Tragedia a Montesano sulla Marcellana. Nella tarda mattinata il corpo senza vita di un uomo, di 85anni, è stato trovato nella sua abitazione. L'anziano, residente da tempo in Piemonte, era rientrato nel comune del Vallo per trascorrere qualche giorno di vacanza. Non si avevano sue notizie da ieri mattina. Oggi la tragica scoperta. E' stato ritrovato priva di vita in fondo ad una scala all'interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, anche i carabinieri.