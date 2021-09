Grave incidente sulla Bussentina: non ce l'ha fatta l'anziana La donna era a bordo di un'auto, guidata dal figlio, che si è ribaltata

Troppo gravi le ferite riportate, l'80enne ricoverata all'ospedale di Sapri non ce l'ha fatta. E' deceduta questa notte, alle 3, dopo esser rimasta coinvolta un incidente stradale lungo la Bussentina, poco dopo lo svincolo di Torre Orasaia. La donna era a bordo di un'auto guidata dal figlio. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che prima ha sbandato e poi si è cappottata. L'uomo è rimasto illeso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa abbia potuto provocare lo sbandamento.Tra le varie ipotesi anche l'attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale.

Intanto, San Marzano sul Sarno piange la morte dell'imprenditore Antonio De Nicola, deceduto, nella tarda mattinata di ieri, a seguito di uno scontro avvenuto in via Mar Mediterraneo, a Pontecagnano. Aveva 51 anni. Era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un camioncino che trasportava celle frigorifere. Al lavoro i vigili urbani per ricostruire l'esatta dinamica.