Tragedia in Costiera Amalfitana: muore 84enne in un incidente d'auto E' la terza vittima in due giorni nel salernitano

Tragedia in Costiera Amalfitana. Ancora sangue sulle strade salernitane. Forse un malore improvviso o un attimo di distrazione è stato fatale per un 84enne che a perso il controllo della sua auto, una vecchia Fiat Panda, schiantandosi contro un palo della linea elettrica a Tramonti, nella frazione Gete. L'anziano è morto proprio durante il trasporto in ospedale. Ad estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto sono stati i vigili del fuoco, il corpo era incastrato, solo dopo è stato possibile soccorrerlo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso del presidio ospedaliero della Costa D'Amalfi, ma vi è arrivato solo cadavere. Le sue condizioni sono parse fin da subito disperate per le gravi ferite riportate nell'impatto. Distrutta la vettura, priva degli airbag. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si tratta della terza persona che muore in soli due giorni nella provincia di Salerno in un incidente stradale, la stessa sorte è toccata a un 51enne ci castel San Giorgio, a bordo del suo scooter a Pontecagnano Faiano e a una ottantenne di Cannalonga che si trovava in auto con il figlio sulla Bussentina.