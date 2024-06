Salernitana, Dia pronto a dire addio: la Lazio accelera Il senegalese apre alla cessione. Il club ragiona sull'interruzione della querelle legale

La possibilità di un pacchetto da 20 milioni di euro complessivi ora si fa sempre più concreta. Dopo settimane di riflessioni, la Lazio è pronta a mettere le mani sia su Loum Tchaouna che su Boulaye Dia. Dopo aver chiuso la trattativa per il francese della Salernitana per 8 milioni di euro, prezzo della clausola rescissoria per l’ex Rennes, nelle ultime ore gli ex Lotito e Fabiani hanno alzato il pressing per Boulaye Dia.

Il calciatore, inizialmente restio ad una nuova parentesi italiana, aspettava con ansia una chiamata dalla Premer League che però non è mai arrivato. Ora però, la possibile soluzione capitolina è diventata centrale nui pensieri del senegalese, alla ricerca di riscatto dopo un'annata horror nei numeri e nel rendimento. Non solo, i contatti tra giovedì e venerdì tra la parte legale del club e gli avvocati del calciatore per provare a trovare un accordo e chiudere la questione Collegio Arbitrale, ha dato un impulso all’affare. La Lazio metterebbe sul tavolo 12 milioni di euro e un contratto quadriennale. In caso di cessione, la Salernitana recupererebbe l’intera cifra versata appena dodici mesi fa per riscattarlo dal Villareal e sarebbe pronta anche a chiudere la querelle legale. Ore cruciali, Dia si avvicina alla Lazio.