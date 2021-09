Scarichi abusivi e niente autorizzazioni: sequestrata azienda conserviera L'attività dei carabinieri del Noe e della procura di Nocera a Sant'Egidio Monte Albino

Nuovo blitz ambientale dei carabinieri del Noe nell'agro nocerino sarnese. I militari del Gruppo per la tutela ambientale di Napoli - su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore - hanno sequestrato un'azienda conserviera. Il titolare dovrà rispondere di scarico abusivo di reflui industriali ed emissioni in atmosfera senza autorizzazioni.

Le indagini, coordinate dalla procura nocera, si inseriscono nel solco delle attività portate avanti dalla magistratura per il contrasto all'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti.

L'industria conserviera risulta operante nel territorio di Sant'Egidio del Monte Albino: il provvedimento di sequestro, hanno fatto sapere i magistrati nocerini, si è reso necessario per evitare una ulteriore compromissione dell'ambiente.