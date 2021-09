Maiori, si fa male lungo un sentiero: giovane escursionista soccorso Elitrasportato all’ospedale San Leonardo di Salerno, dramma sfiorato per quattro ragazzi

Dramma sfiorato, ieri sera, per quattro escusionisti. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS é stato allertato intorno alle 19 per una richiesta di soccorso sul sentiero 300 in zona Monte Avvocata, nel comune di Maiori. A richiedere l'intervento quattro giovani in difficoltà, di cui un infortunato ed i restanti sfiniti.

Immediatamente le squadre CNSAS sono partite dal Corpo di Cava de Tirreni risalendo il sentiero 300 per raggiungere la località Monte Demanio, dove hanno ritrovato i 4 ragazzi.

I tecnici del CNSAS hanno stabilizzato l’infortunato ma vista la distanza e la difficoltà del sentiero, per portare il giovane ferito in barella fino all’ambulanza, tramite il COA di Poggiorenatico (FE), è stata allertata l’Aeronautica Militare, che in poco tempo ha fatto arrivare in zona, da Gioia del Colle, un elicottero HH 139.

Il ragazzo è stato quindi recuperato tramite verricello ed elitrasportato all’ospedale San Leonardo di Salerno mentre il resto degli escursionisti, tre ragazzi recuperati via terra, hanno deciso di accamparsi con tende autonomamente presso la badia di Cava.