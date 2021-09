Brucia ancora Serre: "Ennesimo scempio incendiario" "Nessuna tolleranza. Fare fronte comune contro l'attacco dei piromani"

Brucia ancora il comune di Serre. Un nuovo rogo sta distruggendo la vegetazione del territorio, per l'amministrazione comunale si tratta "dell'ennesimo scempio incendiario".

L'amministrazione ha condiviso le drammatiche immagini: "Con convinta fermezza condanniamo gli autori degli incendi, che stanno distruggendo e mettendo in pericolo alcune zone della nostra campagna. Invitiamo tutti a fare fronte comune contro l'attacco dei piromani per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto degli incendi. Invitiamo a formulare il numero 115, il numero di emergenza per segnalare ogni avvistamento di fuoco e/o di fumo. Contiamo sulla sensibilità di tutti per contrastare il fenomeno criminale dei piromani, ma contiamo ancora di più sul corpo forestale, sugli operai forestali e sull'azione posta in essere dai vigili del fuoco. A tutti la nostra gratitudine per l’attività di spegnimento e di tutela del territorio", l'appello lanciato dal comune che annuncia, anche il pugno di ferro contro i piromani: "Nessuna tolleranza per chi, invece, mette in pericolo vite umane e non solo e distrugge i frutti del lavoro di tanti nostri agricoltori. La nostra posizione è chiara, nessuna tolleranza ma solo la condanna per tali azioni criminose che non hanno risparmiato il nostro territorio".