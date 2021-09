La tragedia durante la festa: padre della sposa muore durante il matrimonio E' accaduto ieri a Teggiano. La famiglia è originaria di San Gregorio Magno

Tragedia ieri a Teggiano. Quello che doveva essere il giorno più bello si è trasformato in un vero e proprio incubo per una sposa che, durante i festaggiamenti del suo matrimonio, ha visto morire il padre, colto da un malore improvviso mentre stavano ballando insieme. La vittima è un uomo di 56 anni. Purtroppo nonostante gli immediati soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. La famiglia è originaria di San Gregorio Magno. Sotto choc familiari e invitati.