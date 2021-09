Spaccio nel centro storico, i "falchi" della polizia arrestano 42enne A casa del pusher trovati 72 grammi di cocaina

Nuova operazione antidroga nel centro storico di Salerno. I "falchi" della squadra mobile hanno arrestato un 42enne della città, che dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti di polizia hanno notato i movimenti sospetti dell'uomo, seguendolo fino a casa. Nella perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato 72 grammi di cocaina, in parte già divisi in singole dosi confezionate e pronte per la vendita. I "falchi" hanno arrestato il 42enne, che ora si trova ai domiciliari.