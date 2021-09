Arrestata coppia di pusher, 23enne nascondeva la cocaina negli slip In azione gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore

Gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore - Squadra Investigativa hanno arrestato una coppia di pusher. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel centralissimo Corso V. Emanuele, a casa di un 41enne, già destinatario della misura della detenzione domiciliare, in conseguenza della condanna a 4 anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo che alcune segnalazioni lo indicavano come punto di rifornimento per l’acquisito di cocaina da parte di giovani provenienti anche dai altri comuni.

I poliziotti, dopo alcuni appostamenti effettuati nei giorni scorsi, sulla scorta delle conoscenze e delle abitudini del 41enne, hanno effettuato la perquisizione dell’abitazione del pregiudicato rintracciandolo al suo interno, in compagnia di una donna di 23 anni di Mercato San Severino, già nota alle forze dell'ordine.

Grazie all’ausilio di personale femminile della Polizia Locale di Nocera Inferiore sono stati trovati nascosti negli slip della 23enne circa 50 grammi di cocaina purissima ed un bilancino di precisione. Altro strumenti per il confezionamento rinvenuti invece nell’abitazione del pregiudicato.

La coppia è stata arrestata, i due sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.